إيران تدين بشدة الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني على مدينة جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، بشدة الهجوم الوحشي والإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة "جنين" بالضفة الغربية، والذي أدى إلى استشهاد 4 أشخاص على الأقل وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل.

واعتبر كنعاني تصعيد الأعمال الإجرامية الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الأشهر الأخيرة وإبادة المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم أطفال ونساء وشيوخ وتدمير ممتلكات ومنازل الفلسطينيين، أمثلة واضحة على الجريمة المنظمة والإرهاب الرسمي للكيان الصهيوني، معتبرا الإجراءات الرادعة تجاه هذه السلوكيات اللاإنسانية من المسؤوليات الملحة للمجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة.

ووصف كنعاني تقاعس الأمم المتحدة ودول العالم إزاء توسع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية بأنه مقلق، وانتقد بشدة صمت وتقاعس الحكومات الغربية تجاه هذه القضية، ودعا المحافل الدولية والدول الداعمة للقضية الفلسطينية لتحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم ومحاسبة الكيان الصهيوني على ارتكاب هذه الجرائم والأعمال المنتهكة للقوانين والأنظمة الدولية.

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