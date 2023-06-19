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١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٩:٠٩ م

مشاهد من كمين أبطال سرايا القدس بمدرعات الاحتلال في جنين

مشاهد من كمين أبطال سرايا القدس بمدرعات الاحتلال في جنين

يعرض هذا الشريط المصور، جانب من الدمار الذي خلفته عبوات أبطال سرايا القدس_ كتيبة جنين بآليات الاحتلال الصهيوني.

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رمز الخبر 1934213

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