https://ar.mehrnews.com/news/1934213/ ١٩/٠٦/٢٠٢٣، ٩:٠٩ م رمز الخبر 1934213 القدس و فلسطین القدس القدس و فلسطین القدس ١٩/٠٦/٢٠٢٣، ٩:٠٩ م مشاهد من كمين أبطال سرايا القدس بمدرعات الاحتلال في جنين يعرض هذا الشريط المصور، جانب من الدمار الذي خلفته عبوات أبطال سرايا القدس_ كتيبة جنين بآليات الاحتلال الصهيوني. تحميل 14 MB رمز الخبر 1934213 کپی شد محتوى ذات صلة كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال التي تقتحم جنين صور متفرقة لمعركة جنين اليوم وخسائر في صفوف جيش الاحتلال/ صور كتيبة جنين تنعي الشهيد أحمد السعدي وتتوعد الاحتلال بدفع الثمن "كــتيبة جنين" ترد على الكيان الصهيوني بعد طلب الإدارة الأمريكية القيادي المدلل: 2022 عام المقاومة بامتياز و"كتيبة جنين" رأس الحربة في الضفة سمات فلسطين المحتلة مخيم جنين كتيبة جنين
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