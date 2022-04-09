كتيبة جنين تنعي الشهيد أحمد السعدي وتتوعد الاحتلال بدفع الثمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت كتيبة جنين خلال بيان مقتضب: "إن الشهيد المجاهد أحمد السعدي "أبو إسلام" من أبرز وأشجع مقاتلينا البواسل، والذين كان لهم بصمة كبيرة في التصدي لقوات الاحتلال".

وأكدت كتيبة جنين على تمسكها بخط المقاومة على طريق القدس، وإننا ماضون في مقاومتنا وجهادنا مهما كانت الأثمان وإن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه غالياً بإذن الله.

وقالت "نعاهد الله تعالى، أن نصون دماء الشهداء، وأن نحافظ على نهجهم القويم، وأننا لن نقيل ولن نستقيل حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا من دنس الاحتلال، وسيبقى مخيمنا الباسل وسرايا القدس- كتيبة جنين، شوكة في حلق الاحتلال وسداً منيعاً في الدفاع عن شعبنا ومخيمنا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم السبت، استشهاد شاب، وإصابة 10 آخرين، خلال اشتباك مع جيش الاحتلال في مخيم جنين.

وأفاد مراسلنا أن المقاوم أحمد السعدي، استشهد في المواجهات التي شهدها المخيم، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح السبت، مخيم جنين وقرية برقين إلى الغرب منه، وشاركت عشرات الآليات العسكرية في الاقتحام.

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