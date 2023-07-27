كتيبة العياش تعلن قصف مستعمرة "رام أون" بصاروخ قسام 1

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الكتيبة قالت في بيان مقتضب: "تمكن مقاتلونا من قصف مستوطنة "رام أون" في غلاف جنين بصاروخ من طراز قسام 1 رداً على عدوان الاحتلال والمستوطنين على الأقصى".

وأضافت: نقول لهذا العدو الغبي أن المسجد الأقصى خط احمر لن نسمح بتجاوزه فدمائنا رخيصة في سبيله. ونقول لهذا العدو الحاقد أن إرث العياش قادم باذن الله.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى قبة الصخرة بشكل استفزازي، وقامت بوضع عناصرها على مداخله، واستولت على مفاتيحه بعد الاعتداء على حراس المسجد بالضرب.

وكان مايسمى، بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، قد قاد اقتحاما للمستوطنين، صباح اليوم، للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ومنذ ساعات الفجر، اقتحم آلاف المستوطنين ساحة البراق، ونفذوا جولات استفزازية بأزقة القدس القديمة، فيما احتشد المئات منهم قبالة باب المغاربة قبيل اقتحام الأقصى، وذلك تلبية لدعوة الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى.

وجاءت هذه الاقتحامات بعد دعوات وتحشيد كبير لجماعات الهيكل المزعوم والمنظمات الصهيونية لاقتحام الأقصى في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل.

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