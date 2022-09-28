كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال التي تقتحم جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن مجاهديها استهدفوا قوات وآليات الاحتلال التي تقتحم منزل رعد حازم بالعبوات المتفجرة، وصليات كثيفة من الرصاص.

وأكدت السرايا أن الاستهداف حقق إصابات مباشرة.

وحاصرت قوات صهيونية خاصة صباح اليوم الأربعاء 28/9/2022 ، منزل والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب وسط مخيم جنين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قذيفة صوب المنزل المحاصر ، وسط اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين .

وأكدت مصادر محلية وصول 4 إصابات بينها إصابتين خطيرتين بالصدر للمستشفى الحكومي في جنين، في حين تواصل قوات الاحتلال منع طواقم الإسعاف من الاقتراب من المنطقة التي تجري فيها المواجهات في شارع مهيوب في مدينة جنين

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