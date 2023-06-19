القوة الجوية الباكستانية: جهود اسلام اباد وطهران لتعزيز الاستقرار الاقليمي لن تتزعزع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدرت القوة الجوية الباكستانية اليوم الاثنين، بيان حول اللقاء الذي جمع قائدها "الفريق اول طيار ظهير احمد بابر" مع قائد سلاح البحر الايراني "الادميرال شهرام ايراني" الذي يزور اسلام اباد على راس وفد عسكري رفيع المستوى.

واعتبر البيان، هذا اللقاء بانه يدل على اواصر الصداقة العريقة والتزام الشعبين الايراني والباكستاني المستديم بمواصلة الجهود المشتركة لبناء منطقة مستقرة وهادئة.

وفي تصريحه خلال اللقاء، نوه قائد القوة الجوية الباكستانية بان التقدم الحاصل في تكنولوجيا الفضاء الخارجي والحرب السيبرانية وتقنية الفضاء الالكتروني والذكاء الاصطناعي، القى بضلاله على الفضاء التقليدي للامن القومي اليوم.

كما قدم الفريق اول "بابر"، احاطة الى قائد البحرية الايرانية حول المشاريع المختلفة التي انجزتها القوة الجوية الباكستانية مع التركيز بشكل خاص على مسيرة تطوير الطاقات المحلية في هذا الخصوص.

علما ان الادميرال ايراني وصل امس الاحد الى العاصمة الباكستانية اسلام اباد، والتقى اليوم الاثنين مع نظيره الباكستاني.

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