قائد البحرية الباكستانية يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لدى لقائه اليوم الاثنين باسلام اباد السفير الايراني لدى باكستان "سيد محمد علي حسيني"، اعرب الادميرال امجد عن سعادته للزيارة التي قام بها مؤخرا الى ايران ومباحثاته مع قائد القوة البحرية الايرانية الجديد "الادميرال شهرام ايراني".

ولفت هذا القائد العسكري الباكستاني، انه اكد ونظيره الايراني على ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون البحري والاقليمي بين طهران واسلام اباد؛ مبينا ان ذلك يصب في تعزيز الامن البحري على صعيد المنطقة.

وثمن السفير حسيني خطوة اسلام اباد المتمثلة في الافراج عن اللنشات الايرانية المحتجزة؛ متطلعا الى رفع مستوى التعاون الثنائي بهدف تسوية سائر المشاكل العالقة.

واستعرض قائد القوة البحرية الباكستانية والسفير الايراني في هذا اللقاء، الجهود المشتركة لتوقيع مذكرة تفاهم بحرية وتبادل الزيارات بين الجانبين./انتهى/