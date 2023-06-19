البحرية الباكستانية: زيارة قائد القوة البحرية الايرانية إلى باكستان خطوة نحو تعزيز التعاون الثنائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة للبحرية الباكستانية في إسلام أباد ، اليوم الاثنين ، قالت في بيان لها أن قائد البحرية الباكستانية محمد أمجد خان نيازي استقبل الأدميرال شهرام إيراني ووفد عسكري إيراني رفيع المستوى في مقر البحرية الباكستانية اليوم.

وجاء في بيان بهذا الصدد: ان قائد البحرية للجيش الإيراني استعرض وحدة البحرية الباكستانية في مقر القيادة ثم التقى برفقة نظيره الباكستاني بمسؤولي الأركان العامة للبحرية الباكستانية .

وحضر الاجتماع الثنائي قادة القوة البحرية الإيرانية والباكستانية ، ثم عُقد الاجتماع على مستوى وفود رفيعة المستوى.

وأطلع قائد البحرية الباكستانية ، الأدميرال إيراني وأعضاء الوفد العسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الأنشطة المهنية لقواتهم في ضمان الأمن البحري والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

وبحث الطرفان مجموعة واسعة من العلاقات الثنائية بين إيران وباكستان في المجالات البحرية والدفاعية والتعليمية ، بما في ذلك تبادل الوفود البحرية من البلدين.

وأعلنت العلاقات العامة للبحرية الباكستانية أن زيارة الأميرال الإيراني لباكستان تعد خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين القوات البحرية في البلدين.

ووصل الأدميرال شهرام إيراني ، قائد البحرية للجيش الإيراني ، إلى إسلام آباد الليلة الماضية ، وسيجتمع مع قائد الجيش وقائد القوات الجوية الباكستانية خلال هذه الزيارة التي تستغرق 3 أيام.

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