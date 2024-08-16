الأدميرال إيراني يلتقي قائد بحرية جنوب أفريقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الأدميرال موندي لوبيز، قائد بحرية جنوب أفريقية، خلال رحلته التي استغرقت عدة أيام والتي استضافتها بحرية الجيش، مع الأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية والادميرال علي رضا تنكسيري.

كما قام قائد بحرية جنوب أفريقية خلال هذه الرحلة بزيارة الأسطول الجنوبي لبحرية الجيش وجامعة نوشهر للعلوم البحرية وتعرف عن كثب على أجزاء من المعدات والطاقة والمراكز العلمية والأكاديمية لبحرية الجيش.

وخلال زيارته للمنطقة الأولى لبحرية الجيش في بندر عباس، زار الأدميرال موندي لوبيز، المدمرة الإيرانية دنا، التي رست في ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا، خلال رحلة الأسطول 86 حول العالم، وقال :"أثناء حضور الأسطول البحري لجمهورية إيران الإسلامية في جنوب أفريقيا، كانت لدي رغبة كبيرة في زيارة هذه المدمرة الإيرانية، رغم أن ذلك لم يحدث، وخلال رحلتي إلى إيران تمكنت من رؤية المدمرة دنا .

وزار قائد بحرية جنوب أفريقية والوفد المرافق له بلادنا بدعوة من قائد البحرية لجمهورية إيران الإسلامية وكانوا في إيران لمدة 5 أيام اعتبارًا من 11 أغسطس وغادروا صباح اليوم الى بورتيريا .

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