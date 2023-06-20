وزير الخارجية الإيراني يلتقی أمير قطر بالدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، الیوم الثلاثاء، امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني"، بالعاصمة القطریة الدوحة.

اعتبر حسين أمير اللهيان، بعد وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة فجر الثلاثاء، استمرار التنمية الشاملة للعلاقات مع الجيران أحد المحاور الأساسية لعقيدة السياسة الخارجية المتوازنة للحكومة، وأكد أن جيران إيران لديهم قدرات كثيرة في مجال الاقتصاد والتجارة والسياسة.

وأضاف وزير الخارجية: من أجل زيادة توسيع العلاقات ومتابعة الموافقات في الرحلات الثنائية السابقة لكبار المسؤولين، غادرت اليوم إلى قطر وسلطنة عمان.

ووصل حسين أمير عبد اللهيان فجر اليوم إلى مطار الدوحة بدعوة من نظيره القطري ورحب به من قبل سلطات هذا البلد.

تماشياً مع دبلوماسية الجوار والاهتمام الخاص بدول المنطقة، تحاول الحكومة الـ13 لعب دور جاد في تطورات غرب آسيا مع تطوير وتعميق علاقاتها مع الدول المجاورة.

وأدت العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل في العام الماضي ودور قطر في القضايا الإقليمية إلى تطوير العلاقات بين طهران والدوحة.

وبعد قطر يتوجه وزير الخارجية إلى مسقط عاصمة عمان.

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