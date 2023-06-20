أمير عبد اللهيان يغادر الدوحة متوجهاً إلى مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر وزير خارجية بلادنا الدوحة، في ختام لقاءاته الثنائية الرسمية في قطر، متوجهاً إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرحلة تتم أثناء زيارة سلطان عمان لطهران قبل ثلاثة أسابيع حيث التقى وتشاور مع كبار المسؤولين في بلادنا، وخلال هذه اللقاءات تم التوقيع على أربع وثائق في مجال التعاون الاقتصادي والاستثمار والتعاون في المناطق الحرة والتعاون في مجال الطاقة.

كما أدت زيارة رئيس بلادنا إلى مسقط العام الماضي إلى توقيع 13 وثيقة تعاون، ونتيجة لتطور العلاقات بين البلدين في العام الماضي، تضاعف حجم التبادلات بين البلدين.

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