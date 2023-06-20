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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١١:٥٢ ص

شركات معرفية إيرانية تشارك في معرض ويتيكس دبي للطاقة 2023

شركات معرفية إيرانية تشارك في معرض ويتيكس دبي للطاقة 2023

 ستشارك إيران في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (WETEX) ودبي للطاقة الشمسية بهدف التآزر والتفاعل العلمي مع الدول الأخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستشارك الشركات المعرفية الإيرانية في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (WETEX) ودبي للطاقة الشمسية بهدف التآزر والتفاعل العلمي مع الدول الأخرى.

ومن المقرر أن تشارك الشركات الإيرانية المعرفية في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (WETEX) ودبي للطاقة الشمسية لعرض بعض إنجازات البلاد في هذا المجال.

وستنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الخامسة والعشرين من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاعات المياه والبيئة والطاقة والاستدامة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023، تحت شعار "في طليعة الاستدامة" في مركز دبي التجاري العالمي.

ويوفر معرض ويتيكس ومعرض دبي للطاقة الشمسية منصات مثالية لعرض أحدث التقنيات ومناقشة أحدث الاتجاهات في مجال الطاقة والحفاظ على المياه وتوفير الموارد الطبيعية.

کما توفر هذه الأحداث منصة للشركات الدولية والمحلية لعرض منتجاتها وخدماتها والترويج لها. كما أنها تفسح المجال لتبادل أفضل مع العارضين الآخرين في جميع أنحاء العالم.

/انتهی/

رمز الخبر 1934227

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