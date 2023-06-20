وزير الخارجية السعودي يجرى اتصالين بالبرهان وحميدتي ويؤكد أهمية الالتزام بالتهدئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الخارجية السعودية أن بن فرحان أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع البرهان ودقلو، مبينة أن الوزير جدد دعوة المملكة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.

وأفادت بأنه جرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

المصدر: وكالات

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