  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١:٥٩ م

وزير الخارجية السعودي يجرى اتصالين بالبرهان وحميدتي ويؤكد أهمية الالتزام بالتهدئة

وزير الخارجية السعودي يجرى اتصالين بالبرهان وحميدتي ويؤكد أهمية الالتزام بالتهدئة

أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالين بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مؤكدا أهمية الالتزام بالتهدئة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الخارجية السعودية أن بن فرحان أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع البرهان ودقلو، مبينة أن الوزير جدد دعوة المملكة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.

وأفادت بأنه جرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

المصدر: وكالات

/انتهى/

رمز الخبر 1934232

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات