بدأ المشاورات الرباعية لمساعدي وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدات مساء اليوم الثلاثاء، المشاورات في اطار الاجتماع الرباعي بين مساعدي وزراء خارجية ايران وروسيا وسوريا وتركيا، باستضافة العاصمة الكازاخستانية استانا.

ويقود الوفد الايراني الى هذه المباحثات، كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة "على اصغر خاجي"، والوفد الروسي، مبعوث بوتين الخاص في شؤون الشرق الاوسط وافريقيا "ميخائيل بوغدانوف"، ونائب وزير خارجية سوريا "ايمن سوسان"، الى جانب وكيل الخارجية التركية "بوراك اكجابار".

وقد اعرب المشاركون في هذا الاجتماع، عن تقديرهم لجهود كازاخستان في سياق استضافة المفاوضات بصيغة استانا وانجاح الجهود لتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا.

علما انه عقب التوافقات الحاصلة في 10 مايو 2023 بين وزراء خارجية الدول الاربع بموسكو، تقرر الشروع في مباحثات لوضع خارطة طريق من اجل تطبيع العلاقات بين الحكومتين التركية والسورية، مع التركيز على اجراءات وزيري الدفاع والاجهزة المعنية في كلا البلدين.

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