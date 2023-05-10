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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٠:٥٩ ص

وزيرا خارجية إيران وسوريا يلتقيان في موسكو

وزيرا خارجية إيران وسوريا يلتقيان في موسكو

  التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان مع وزير خارجية سوريا، فيصل المقداد، في موسكو.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني بنظيره السوري في موسكو، قبل اجتماع رباعي يجمع بين وزراء خارجية روسيا، وتركيا وإيران وسوريا ضمن اللقاءات المستهدفة لتسوية ازمة سوريا وإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى موسكو مساء الأمس الثلاثاء، بهدف المشاركة في الاجتماع الرباعي وسيشارك أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع اليوم الأربعاء.

استقبل بعض المسؤولين بوزارة الخارجية الروسية والسفارة الإيرانية في هذا البلد عن وزير الخارجية الإيراني فور وصوله إلى موسكو، وسيعقد اميرعبداللهيان اجتماعات ثنائية مع نظرائه على هامش هذا الاجتماع.

وكانت آخر جهود في إطار تعاون هذه الدول الأربع مرتبطة باجتماع وزراء الدفاع الذي عقد في مطلع مايو باستضافة موسكو، وقبل ذلك، أجرت الدول الأربع محادثات بهذا الصدد على مستوى مساعدي وزراء الخارجية في العاصمة الروسية نهاية أبريل الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1933088

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