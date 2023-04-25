وزير الدفاع الايراني يصل الى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد محمد ضا آشتياني إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.

ووصل العميد آشتياني إلى العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم الإثنين للمشاركة في الاجتماع الرباعي الخاص بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.

ويأتي هذا الاجتماع الرباعي في سياق عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا بوساطة إيران وروسيا.

وبدأت مفاوضات تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة لأول مرة في 28 كانون الاول / ديسمبر 2022 بحضور وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو. واتفق الطرفان في هذا الاجتماع على تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة. وبعد هذه المفاوضات تقرر عقد هذه اللقاءات أيضا على مستوى وزراء الخارجية.

يشار إلى أن الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية سوريا وروسيا وإيران وتركيا حول التطورات في سوريا عقد في 4 نيسان / أبريل المنصرم باستضافة وزارة الخارجية الروسية في موسكو ، وبحسب إعلان وزارة الخارجية التركية ، سيعقد اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع في أوائل ايار /مايو.

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