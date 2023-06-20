خاجي يلتقي نائبي وزير خارجية تركيا وسوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على هامش الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا وتركيا وسوريا لحل المشاكل وعملية تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، وكذلك في الاجتماع العشرين لكبار الخبراء حول عملية أستانا، التقى وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزارة الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة في بلادنا، بالوفد التركي برئاسة بوراك أكتشابار، نائب الوزير الخارجية التركية ، وبحث آخر المستجدات في سوريا.

وفي هذا الاجتماع، أثناء مناقشة آخر التطورات في العلاقات بين أنقرة ودمشق، شدد الطرفان على ضرورة مواصلة المفاوضات حتى تتحقق الأهداف.

كما أشار الجانبان إلى ضرورة احترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا واستقلالها، وأكدا على ضرورة محاربة الإرهاب ومواصلة العملية السياسية لحل الأزمة.

كما التقى وفد الجمهورية الإسلامية الايرانية بالوفد السوري برئاسة أيمن سوسان نائب وزير الخارجية السوري وناقشوا آخر المستجدات.

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