قائد في حرس الثورة يعلق على مواجهات الشرطة الألبانية مع زمرة المنافقين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق العميد نيلفروشان، عبر حسابه على تويتر على المواجهات التي حدثت يوم امس الثلاثاء في ألبانيا بين قوات الشرطة وأعضاء زمرة المنافقين الإرهابية.

وقد استشهد مساعد شؤون العمليات العامة في حرس الثورة الإسلامية بآية كريمة قرآنية في معرض تعليقه على هذا الحدث وكتب عبر حسابه: «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ».

وأضاف: "لا يوجد مصير سوى الدمار في انتظار الإرهابيين العملاء من المنافقين، وسنفي بكل وعد نقطعه بصدق، وهذه مجرد بداية."

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أشار إلى ارتكاب أعمال إجرامية وإرهابية من قبل زمرة المنافقين الارهابية في ألبانيا، وقال انه سيبقى المنافقون الإرهابيون خطراً دائماً على أمن من يستقبلهم.

وكتب كنعاني في تغريدة له على تويتر: "دخلت الشرطة الألبانية ثكنة أشرف للتفتيش بناءً على حكم المحكمة العليا لمكافحة الإرهاب في ذلك البلد بسبب ما ارتكبته الزمرة من أعمال إجرامية وإرهابية في ألبانيا".

وأضاف: "أعلنت الجهات المعنية في ألبانيا عن ضبط عدد من الأنظمة الإلكترونية والطائرات المسيرة التي استخدمتها زمرة المنافقين لارتكاب أعمالها الإرهابية والسيبرانية مما انتهكت اتفاق 2014 مع ألبانيا".

وتابع ان المنافقين بسبب طبيعتهم الإرهابية يشكلون دائمًا تهديدًا لأمن الدولة التي تستضيفهم وهذا ما تسبب في طردها من قبل الحكومة العراقية ورفض حكومات أخرى استضافتها.

وأعرب كنعاني عن أمله في أن تعوّض الحكومة الألبانية خطأها في استضافة هذه الزمرة الإرهابية.

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