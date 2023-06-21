مسئول إيراني: نتابع إجراءات قانونية لإعادة المنافقين إلى البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد دهقاني في تصريحات على هامش جلسة مجلس الوزراء، إلى مداهمة أعضاء زمرة المنافقين الإرهابية المسماة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في معسكر أشرف من جانب شرطة ألبانيا، يوم امس الثلاثا، وقال: "قد تم اتخاذ إجراءات من خلال المؤسسات الداخلية لإصدار الأحكام المناسبة بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في البلاد، وتكون وزارة الأمن هي المسؤولة عن هذا الأمر بالتعاون مع جهاز القضاء".

وأضاف: "طلبنا من الرئيس بصفتنا نائبا قانونيا اتخاذ هذه الإجراءات ورئيس الجمهورية أمر وزارة الأمن بمتابعة الموضوع"، مبينا: "يجب إصدار أحكام بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بحق الأشخاص أو الممتلكات الوطنية داخل البلاد وتنفيذ هذه الأحكام أيضا في خارج البلاد. لقد تابعنا هذا العمل بشكل طبيعي، إلا أن المسئول الأول لمتابعة الأمر هو جهاز القضاء الذي عليه ان يصدر الأحكام بحق هؤلاء. ثم سنقوم بتنفيذه بالتعاون مع وزارة الخارجية".

وتابع: "كان من الضروري ان تتخذ هذه الإجراءات خلال الأربعين سنة الماضية ولكن لسوء الحظ لم تتوفر الفرصة لتفيذ هذا القرار ضد أعضاء زمرة المنافقين لأسباب مختلفة"، موضحا: "جزء مهم من المنافقين ارتكبوا جرائم داخل البلاد وقتلوا 17 ألف شخص؛ حيث كان من الضروري إصدار الحكم بحقهم".

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