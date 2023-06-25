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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٣:٤٦ م

غريب آبادي: اتخذنا إجراءات قضائية واسعة ضد زمرة المنافقين

غريب آبادي: اتخذنا إجراءات قضائية واسعة ضد زمرة المنافقين

أكد مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي ان جهاز القضاء الإيراني اتخذ اجراءات قضائية واسعة ضد زمرة المنافقين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن كاظم غريب آبادي، في تصريحات له اليوم الأحد، عن اجراءات اتخذها جهاز القضاء الإيراني في إطار ملاحقة زمرة المنافقين.

وقال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية: "انه لا ينبغي أن يكون أي إرهابي ينتمي إلى أي جماعة إرهابية آمنًا في أي مكان".

وأشار غريب آبادي إلى الجرائم التي ارتكبها أعضاء زمرة المنافقين الإرهابية في فترة تواجدهم في إيران في السنوت الأولى بعد انتصار الثورة الإسلامية، موضحا: "المنافقون جماعة إرهابية ولم يتخلوا عن طبيعتهم الإرهابية؛ فإذن على الدول التي تستضيف المنافقين أن تجيب إلى هذا السؤال، لماذا تدعم وتستضيف هؤلاء الذين قتلوا 17 ألف إيراني".

وصرح مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية: "انه يجب على هذه الدول طرد المنافقين من بلادهم، وحتى تقديمهم إلى العدالة"، مؤكدا: "اننا سنواصل إجراءاتنا القانونية في هذا الصدد".

يذكر ان زمرة المنافقين تتكون من العديد من الارهابيين الذين قاموا في السنوات الأولى من انتصار الثورة الإسلامية والحرب المفروضة من قبل نظام الصدام البائد على إيران بقتل الآلاف من المواطنين الإيرانيين، ثم قاموا بالخيانة ضد البلاد بالتعاون مع نظام الصدام.

/انتهى/

رمز الخبر 1934369

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