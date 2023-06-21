مبعوث الرئيس الايراني الخاص بشؤون افغانستان و کرزاي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تباحث مبعوث الرئيس الايراني الخاص بشؤون افغانستان، رئيس بعثة الجمهورية الاسلامية الى هذا البلد "حسن كاظمي قمي" اليوم الاربعاء، مع الرئيس الافغاني الاسبق "حامد كرزاري"، حول اليات تعزيز العلاقات وتطوير مجالات التعاون بين طهران وكابول.

ونقلت اذاعة "صوت الافغان" عن "كرزاي" في تغريدة عبر تويتر، انه اعلن عن لقاء جمعه بالمبعوث الايراني "كاظمي قمي" في كابول.

وجاء في هذه التغريدة ايضا، ان "كرزاي" و"كاظمي قمي"، نوها بالفرص المتاحة لتفعيل النشاطات التجارية والاقتصادية والاستثمارية "المحلية والخارجية"، وذلك نظرا لتوفر الظروف الامنية اللازمة بهذا الشان في افغانستان.

كما اعرب الجانبان الايراني والافغاني، حسب تغريدة كرزاي، عن املهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبما يؤدي الى خفض نسبة البطالة عند الشعب الافغاني.

وفي سياق متصل، تجدر الاشارة الى التقارير الاحصائية التي تنوه بان الجمهورية الاسلامية الايرانية، من اكبر الشركاء الاقتصاديين بالنسبة لافغانستان، وايضا من بين الدول التي سجلت اعلى حجم من التعامل مع الهيئة الحاكمة بزعامة "طالبان" في هذا البلد.

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