السعودية تمنع دبلوماسيَّين صهيونيَّين من دخول مؤتمر دولي في فرنسا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الموقع أن حادثةً دبلوماسية محرجة وقعت لاثنين من الدبلوماسيين الصهاينة، حينما مُنعا من دخول مؤتمر "إكسبو 2030" بسبب حضور محمد بن سلمان، حيث اكتشفا في اللحظة الأخيرة حذف اسمَيهما من قائمة المدعوين للحفل.

ونقل الموقع العبري عن دبلوماسيين صهيونيين تابعين لوزارة الخارجية في تل أبيب، أنّ واقعة حذف اسمَي الدبلوماسيَين، من الممكن أن تكون رد فعل من جانب المملكة العربية السعودية على السياسة الصهيونية الأخيرة باتجاه القضية الفلسطينية والتصعيد الجاري في مدينة جنين ومدن الضفة الغربية .

ويشار إلى أنّ ولي العهد السعودي قد وصل إلى باريس الجمعة الماضية، واستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، كما شارك في مؤتمر "إكسبو 2030" الذي تتنافس على استضافته المملكة وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وحضر ولي العهد السعودي يوم أمس قمةً تستضيفها باريس تحت عنوان "ميثاق مالي عالمي جديد" لمواجهة تبعات التغيرات المناخية ومكافحة الفقر.

/انتهى/