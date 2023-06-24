زیارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني الی طهران

قال مسؤول عسكري باكستاني كبير، إن قائد الجيش الباكستاني سيقوم بزيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية في الأيام المقبلة (هذا الشهر).

وأوضح هذا المسؤول المطلع أن التطورات الأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الأمنية والحدودية والعسكرية على جدول أعمال محادثات اللواء سيد عاصم منير مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وأكد أن باكستان تتمتع بعلاقات دبلوماسية وسياسية وعسكرية قوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن البلدين لديهما تصميم جاد على معالجة القضايا بينهما وتأمين المصالح المشتركة.

وقال، إن قيادة الجيش الباكستاني تتطلع إلى التعاون مع الجيران والدول الصديقة من أجل تحقيق المنافع المتبادلة، وان اللواء عاصم منير، يلعب دورا مهما في تطوير هذه العلاقات.

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