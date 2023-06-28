ايران وباكستان تناقشان تنويع طرق المواصلات والرحلات السياحية والدينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وفد من وزارة الطرق واعمار المدن الايرانية ومؤسسة صيانة الطرق والنقل البري الايرانية ، برئاسة مساعد شؤون النقل لمنظمة صيانة الطرق والنقل البري حميد رضا شهركي ثانوي ،في مدينة كراتشي الباكستانية، مع وزير النقل العام في ولاية سند الباكستانية شرجيل انعام ميمن، المقترحات والمبادرات المطروحة لتسهيل الرحلات الدينية والسياحية للرعايا الباكستانيين الى ايران.

وقدم الوزير الباكستاني في هذا اللقاء الشكر لايران لتسهيل رحلات الزوار الباكستانيين.

وقد اكد الجانب الايراني خلال هذا اللقاء انه يسعى لتنويع طرق المواصلات ورحلات السياح والزوار الباكستانيين الى ايران.

وقال القنصل الايراني في كراتشي حسن نوريان الذي حضر هذا اللقاء انه يجب تحديد ممرات برية مباشرة بين باكستان وايران ومن ثم الى العراق ، لكن الامر يتطلب موافقة الجانب العراقي ونحن نطلب من الحكومة الباكستانية متابعة هذه القضية.

وطرح الجانب الايراني تسيير رحلات جوية بين كراتشي الباكستانية وتشابهار الايرانية لنقل الزوار الباكستانيين، وكذلك تسيير رحلات بحرية من كراتشي الباكستانية الى مینائی تشابهار (جنوب شرق) وخرمشهر (جنوب غرب) الايرانيین ومن ثم الى ميناء البصرة العراقي .

يذكر ان عشرات آلاف الزوار الباكستانيين يزورون العتبات المقدسة الدينية في ايران ومن ثم يعبرون من ايران الى العراق لزيارة العتبات الدينية المقدسة.

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