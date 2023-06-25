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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٥:٢٨ م

تسجيل وفاة واحدة و34 اصابة جديدة بكورونا في ايران

تسجيل وفاة واحدة و34 اصابة جديدة بكورونا في ايران

 سجلت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، وفاة واحدة و34 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال اليومين الماضيين.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان وزارة الصحة الإيرانية أصدرت بيانا اليوم الاحد حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، أعلنت فيه أن إجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ انتشاره داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و612 الفا و457 مصابا، والوفيات 146 ألفا و294 حالة.

كما نوه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من فيروس كورونا في إيران، منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و368 ألفا 938 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا 587 الفا و234 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد اليوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1934377

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