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٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٥:٥٣ م

الصحة الإيرانية تسجل وفاتين و13 اصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل وفاتين و13 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن حالتي وفاة و13 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و591 الفا و69 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 13 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و612 الفا 5521 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 369 الف و 661شخصا لغاية الآن.

وأضافت: أن 13 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1934564

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