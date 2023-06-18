الصحة الإيرانية: صفر وفيات و18 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، وعبر بيانها الصادر اليوم الاحد حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، عن عدم تسجيل اي حالة وفاة جديدة، و18 اصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

واشارت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ انتشاره داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و612 الفا و325 مصابا، والوفيات 146 ألفا و291 حالة. كما نوه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من فيروس كورونا في إيران منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و368 ألفا 274 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا 552 الفا و610 جرعات من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

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