الصحة الإيرانية تسجل صفر وفيات و14 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عبر بيانها الصادر، اليوم الثلاثاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، عن تسجيل صفر وفيات، و14 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

وأشارت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ انتشاره داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و612 الفا و395 مصابا، والوفيات 146 ألفا و292 حالة.

كما نوه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من فيروس كورونا في إيران، منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و368 ألفا 597 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا 575 الفا و259 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد اليوم.

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