حماس: المعركة مع الاحتلال متواصلة وسنبقى الأوفياء لأسرانا الأبطال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الذكرى السابعة عشرة لعملية الوهم المتبدد أن المعركة مع الاحتلال الصهيوني متواصلة في كل الساحات حتى تحرير الأرض والمسرى والأسرى، مؤكدة أنها ستبقى وفية لأسرانا الأبطال، وأنَّ تحريرهم من سجون الاحتلال على رأس أولوياتنا، فالمقاومة التي أبدعت في إنجاز وفاء الأحرار عام 2011، هي اليوم أقرب من فرض معادلة وفاء جديدة تبدّد فيها أوهام الاحتلال وقادة حكومته الفاشية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد: "إن شعبنا يستحضر في مثل هذا اليوم 25 يونيو/ حزيران، بكل معاني الفخر والاعتزاز، العمل البطولي الذي أبدعت فيه قوّة مشتركة من المقاومة الفلسطينية على رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام المظفرة، وتمكّنت من أسر الجندي الصهيوني "جلعاد شاليط" من دبابته في قلب موقع كرم أبو سالم العسكري جنوب قطاع غزّة، والاحتفاظ به خمس سنوات كاملة؛ في إنجاز تاريخي تكلّل بصفقة وفاء لأسرانا الأحرار، وتحرير1027 أسيراً من سجون العدو".

وأضافت أن مقاومتنا الباسلة بدّدت فيه محطات تالية وانتصارات متتالية في "سيف القدس" و"ثأر الأحرار" أوهامَ الاحتلال وقادته في النيل من صمود شعبنا ومقاومته، ورسخّت معه معادلات الصراع، عنوانها الأبرز أنَّ المساس بالقدس والأسرى والمسرى لن يمرّ دون ردّ قاسٍ أو ردع استراتيجي، وأنَّ الدفاع عنهم بكل الوسائل ماضٍ على طريق التحرير والعودة وزوال الاحتلال.

وتابعت الحركة تأتي الذكرى السابعة عشرة لعملية الوهم المتبدّد، في الوقت الذي يخوض فيه أهلنا في عموم الضفة المحتلة وشبابها الثائر ملحمة بطولية في مخيماتها وقراها ومدنها، دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، جسّدوا خلالها أروع نماذج الوحدة والبطولة والتصدّي والمقاومة، وأربكوا حسابات الاحتلال وقادته وأثخنوا في جنوده بين قتيل وجريح، لتبقى المقاومة الشاملة هي الخيار الوحيد لشعبنا في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته وأسراه.

وحذرت الاحتلال من تداعيات حربه وعدوانه المتواصل ضد أسرانا وأسيراتنا في سجونه، مجددة التأكيد أنّها جرائم لن تسقط بالتقادم، ولن تكسر من إرادتهم وصمودهم، وسيواصل شعبنا ومقاومته الدفاع عنهم بكل الوسائل حتى تحريرهم.

ودعت الحركة جماهير شعبنا إلى مزيد من الوحدة والتلاحم في مواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه الغاشم، كما دعت جماهير أمتنا إلى مواصلة تضامنهم ودعمهم لنضال شعبنا وقضية أسرانا العادلة.

وشددت على ضرورة تحرّك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية من أجل الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه ضد الأسرى والإفراج عن الأطفال والنساء المرضى في سجونه.

وترحمت في ذكرى هذا الانتصار والإنجاز التاريخي، على أرواح شهداء منفذي عملية الوهم المتبدّد والمخططين لها، وكل شهداء شعبنا العظيم، مشيدة بصمود أسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات، وتضحياتهم في مواجهة السجّان الصهيوني.

وبعثت الحركة بالتحيّة إلى رجال المقاومة والمرابطين على الثغور، والثابتين على أرضهم والمدافعين عن مقدساتهم، والمتمسكين بحقوقهم وثوابتهم وهويتهم، في كل ساحات الوطن وخارجه.

المصدر: الموقع الرسمي لحركة حماس

/انتهى/