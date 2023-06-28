ارمينيا...مقتل 4 جنود بعد اشتباكات مع القوات الأذربيجانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الدفاع الانفصالية في تويتر إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع أرمينية".

وأضافت: "قتل أربعة جنود أثناء أداء مهامهم نتيجة الاستفزاز الجديد من قبل أذربيجان".

يأتي هذا الإعلان فيما تستضيف واشنطن منذ الثلاثاء مفاوضات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان بهدف تسوية النزاع في ناغورنو كاراباخ.

والتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل منفصل، الثلاثاء، نظيره الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيحون بيرموف قبل أن يلتقيهما معاً.

وتجرى المحادثات بعيداً عن الإعلام في مركز للمؤتمرات يقع على مقربة من واشنطن ويفترض أن تستمر حتى الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "إنها محادثات دبلوماسية بالغة الحساسية"، مضيفاً: "نعتقد أنّ السلام في متناول اليد وأنّ الحوار المباشر هو المفتاح لحلّ المسائل العالقة والتوصّل إلى سلام مستدام" وجدير بأن يحترمه الطرفان.

والأسبوع الماضي طلبت روسيا من أذربيجان فتح ممرّ يربط أرمينيا بجيب ناغورنو كاراباخ، بعد تسجيل شحّ جديد في الإمدادات بالمنطقة المتنازع عليها في القوقاز.

وكانت باكو ويريفان تتنافسان على السيادة على الإقليم، منذ شباط/فبراير عام 1988، وذلك عندما أعلنت المنطقة انفصالها عن "جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية"، وهو الاسم الذي كانت تحمله أذربيجان قبل استقلالها عن الاتحاد السوفياتي.

وفقدت أذربيجان السيطرة على ناغورنو كاراباخ وسبع مناطق مجاورة بشكلٍ نهائي، خلال النزاع المسلح الذي استمر بين عامي 1992-1994.

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