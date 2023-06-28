افتتاح معبر "شوشمي" الحدودي بین ایران و اقلیم کردستان

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه اعلن نائب محافظ حلبجة العراقية ان فتح معبر شوشمي سيؤثر على زيادة التبادل التجاري الايراني-العراقي مشيرا الى ان الاجراءات قائمة لاصدار تعليمات لبدء حركة مرورالبضائع عبره.

وصرح نائب محافظ حلبجة " شاهين رضا" لشبكة رووداو الإعلامية الكردية (RUDAW) اليوم الاربعاء انه تم افتتاح المعبر الحدودي "شوشمي" ومن المقرر أن يعمل على مدار الساعة ويشهد تنقل السیاح والبضائع مستطردا أنهم في انتظار صدور التعليمات فيما يتعلق بالحركة التجارية.

وفي اشارة الى ان هذا المعبر الحدودي كان مفتوحا في السابق أمام الحركة التجارية،أوضح نائب محافظ حلبجة بأن هذا المعبر يشهد حاليا تنقل السواح وهناك اتفاق مع المسؤولين في الجانب الإيراني ولا توجد أي مشكلة فيما يتعلق بافتتاحة.

وعليه رأى أن هذا المعبر سيؤثر من الناحية التجارية وجميع النواحي الأخرى على محافظة حلبجة لأنه سيشهد تبادلاً تجارياً أيضا وليس حركة مرور سياحية فقط.

ونوّه إلى أن العراق لم يوافق رسمياً على افتتاح هذا المعبر الا ان الجهود مازالت مستمرة للحصول على هذه الموافقة.

واضافت شبكة رووداو الإعلامية الكردية (RUDAW) بأن هناك عدد من المعابر الحدودية بين محافظتي السليمانية وحلبجة في إقليم كردستان العراق ومحافظتي كرمانشاه وسنندج في إيران اثنان منهما رسميان فقط هما معبرا باشماخ وبرويزخان.

وبحسب هذا التقرير ايضا فإن المعابر التي لم تعترف بها الحكومة العراقية رسميا هي كيلي، سيرانبن، بشته وشوشمي.

واما بالنسبة للمعابر الدولية إلى جانب معبري باشماخ وبرويزخان، هناك معبرين دوليين آخرين في إقليم كردستان العراق أحدهما معبر حاج عمران في محافظة أربيل مع إيران والآخر إبراهيم الخليل في محافظة دهوك مع تركيا.

كما أفادت وكالة أنباء زاغروس لإقليم كردستان العراق عن فتح معبر شوشمي الحدودي بين إقليم كردستان العراق وإيران والذي كان مخصصا فقط للحركة التجارية أمام سكان إقليم كردستان العراق وأهالي باوه يوم الثلاثاء 27 حزيران/يونيو في محافظة كرمانشاه الإيرانية.

وأضاف وكلة انباء زاغروس بأن هذا الإجراء جاء بعد سلسلة اجتماعات عقدت بين حكومة إقليم كردستان العراق والسلطات الإيرانية في الماضي.

يشار الى ان معبر شوشمي يقع على جانب إقليم كردستان العراق في قرية "تويله" ويبعد حوالي 32 كم عن وسط محافظة حلبجة.اما من الجانب الإيراني ، يوفر هذا المعبر إمكانية تنقل الأشخاص من كلا الجانبين في نوسود في مدينة باوه بمحافظة كرمانشاه.

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