شاهد بالفيديو...ايران تكشف عن أول مدمرة استخباراتية إشارية لها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها انضمت اليوم الاربعاء أول مدمرة استخباراتية إشارية للبلاد، واسمها "زاغروس"، إلى منطومة القتال البحرية بحضور اللواء باقري رئيس أركان القوات المسلحة واللواء موسوي القائد العام للجيش.

وحضر الحفل أيضا وزير الدفاع والدعم للقوات المسلحة، العميد عزيز نصير زاده وقائد القوة البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني وعدد من كبار المسؤولين في القوات المسلحة.

هذه المدمرة هي فئة جديدة من السفن البحرية، وهي نتاج عمل المتخصصين في البحرية، وصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع، والشركات القائمة على المعرفة.

ومن أهم الخصائص التشغيلية لهذه السفينة وجود أجهزة استشعار إلكترونية، وسارية متكاملة متطورة مع حساب دقيق لتأثيرات الموجات الكهرومغناطيسية، وقدرات التتبع النشطة والسلبية، والعمليات السيبرانية، والمراقبة الذكية.

ومن الجدير بالذكر؛ تم بناء سفينة الاستخباراتية القتالية "زاغروس" محليا بجهود شباب ونخب بلادنا وتلبي احتياجات البحرية الإيرانية من حيث القدرات الاستخباراتية والتطور في السعي لتحقيق الأمن البحري.

/انتهى/