المحكمة الإيرانية ستبدأ البت في ملف اغتيال اللواء سليماني قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار غريب أبادي إلى عملية التحقيق في قضية اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه على يد الحكومة الامريكية، قائلا: "انها صدرت لائحة الاتهام في هذه القضية قبل فترة وستبدأ عملية البت فيها قريبا؛ حيث قد تم الآن تعيين قضاة المكلف على هذا الملف وسيباشرون عملهم قريباً".

وأضاف: "ان جلسات المحكمة سيكون لها شكل ومضمون، ويجب اتباع الإجراءات ودراسة لائحة الاتهام... ربما ستقدم المحكمة بعض الإشكالات عليها وتحتاج إلى التصحيح؛ ولكن المهم هو أن المحكمة قد تشكلت وستبدأ جلسات المحاكمة قريباً".

وأشار أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية إلي ملف الإيراني المعتقل في السويد، حميد نوري، موضحا: "ان قضية السيد نوري سياسية بالكامل، وتم انتهاك حقوقه في المحكمة الإبتدائية ومحكمة الاستئناف؛ ان حميد نوري الآن أصبح رهينا لدى السويديين وانه لم يرتكب أى جريمة".

/انتهى/