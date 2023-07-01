الرئيس الأوكراني يفرض عقوبات على أكثر من 190 شخصية من روسيا ودول أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان تم نشره على موقع مكتب زيلينسكي: "تطبيق قرار مجلس الأمن والدفاع الأوكراني بتاريخ 1 يوليو 2023 حول فرض عقوبات اقتصادية شخصية".

ويتم فرض العقوبات لمدة عشر سنوات وتتضمن تجميد الأصول، وتقييد العمليات التجارية (الوقف الكامل)، ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا، وحظر نقل التكنولوجيا، والحقوق على الملكية الفكرية، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وحظر نقل تكنولوجيا حقوق الملكية الفكرية.

ويلفت النظر، أن عقوبات زيلينسكي شملت شركة الطيران الجورجية Georgian Airways ومديرها العام تاماز غاياشفيلي.

ومن بين الشركات الروسية التي شملتها العقوبات، هناك مكتب التصاميم "توباز" ومصنع "غاز" إنتاج السيارات، ومصنع روستوف للبصريات والميكانيكية، وشركة "أفيا ريمونت". وتشمل قائمة العقوبات مصافي نفط تابعة لشركتي "لوك أويل" و"غاز بروم نفط".

المصدر: نوفوستي

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