موسكو تفرض عقوبات بحق عدد من البريطانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، ذكر نيكولاي لاخونين، نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية، بأن حكومة المملكة المتحدة أعلنت في كانون أول/ديسمبر 2020 ونيسان/أبريل 2021، عن فرض عقوبات شخصية ضد مواطنين روس، على خلفية مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان في الجمهورية الشيشانية وكذلك في إطار وثيقة "العقوبات الشاملة المضادة للفساد" التي صادق عليها البرلمان البريطاني، وذلك "بذرائع مصطنعة وسخيفة".

وتابع الدبلوماسي أن لندن بخطواتها هذه أظهرت نواياها الحقيقية غير البناءة فيما يخص علاقات المملكة المتحدة مع روسيا، مشيرا إلى أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "قامت بتوسيع مجموعة أدواتها في مجال العقوبات، بما في ذلك من أجل إبراز دورها الريادي في تشويه سمعة روسيا".

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