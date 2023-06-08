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٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١:٠٤ م

متحدث وزارة الدفاع:

صواريخ فتّاح وخرمشهر4 تعكس القدرات المشتركة للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع

صواريخ فتّاح وخرمشهر4 تعكس القدرات المشتركة للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع

أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد، رضا طلائي نيك، أن ازاحة الستارعن صواريخ "فتّاح" وخرمشهر 4 (خيبر) الباليستية يظهر القدرات التكميلية والمشتركة للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع، مشيراً إلى أن هذه النجاحات ستستمر في تعزيز القدرات الصناعية والتشغيلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبمناسبة ازاحة الستار عن صاروخ "فتّاح" التابع للحرس الثوري الإيراني، اعتبر العميد رضا طلائي نيك إن التعاون المؤسساتي بين القوات المسلحة والعلماء في الجمهورية الإسلامية الايرانية هو بمثابة دعم للحفاظ على مسيرة التقدم المستمر في تحقيق ذروة التكنولوجيا والقوة الدفاعية في جميع المجالات.

وصرّح المسؤول الإيراني بأن وزارة الدفاع ستعمل دائماً على زيادة استعدادها لدعم القوات المسلحة ومساعدة القدرة الصناعية للبلاد تماشياً مع الخطط الإستراتيجية القائمة على إنتاج الأسلحة والمعدات وأنظمة الدفاع وتحسين التكنولوجيا بما يتوافق مع تقدير التهديدات المتغيرة والحفاظ على مستوى قوة الردع .

ولفت طلائي نيك إلى أن وزارة الدفاع تتخذ ايضا الإجراءات اللازمة من خلال تبني نهج تفاعلي وفعال والاستفادة من دعم الحكومة الحالية والشعب الايراني الشجاع عملا منها بتنفيذ توصيات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

/انتهى/

رمز الخبر 1933876

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