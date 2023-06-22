العميد حاجي زادة: لدينا جميع التقنيات المعقدة في مجال الصناعات الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن العميد حاجي زادة، قال خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد وزير الدفاع الاسبق الشهيد مصطفى شمران ويوم الأساتذة الجامعيين التعبويين، الذي أقيم في جامعة مازندران شمال ايران: "إن الشهيد شمران بالإضافة الى ماكان يتمتع به من الصفات النادرة كان يمتلك البصيرة في تحديد العدو والتمييز بين جبهة الحق من الباطل ولم يخطو أبدا في طريق العدو وقضى حياته في الجهاد".

وتابع المسؤول الإيراني: درس الشهيد شمران في جامعات مرموقة في إيران وأمريكا وحصل على شهادتي دكتوراه في نفس الوقت. كانت هناك فرص كثيرة لحياة سهلة ومزدهرة لهذا الشهيد الكريم، لكنه تخلى عن تلك الحياة المزدهرة وفضل التواجد في ايران والعيش في ظروف الحرب في خوزستان (حرب نظام صدام على ايران 1980-1988).

وتابع قائد سلاح الجو فضاء في الحرس الثوري الإيراني، بالرغم من مسؤوليته في البلاد، إلا أن الشهيد شمران غادر طهران وتوجه إلى الجبهة، موضحًا أن الهدف الأساسي للشهيد شمران كان الوصول إلى الجبهة والنضال والجهاد والاستشهاد، وهو ما حققه.

وأكد العميد حاجي زادة أن حياة الشهيد شمران واستشهاده درس عظيم للشعب الإيراني والشباب والجامعيين، لأن الشهيد شمران بكل صفاته الممتازة ومعرفته بالعدو لم يعمل قط للعدو أو لمصلحة العدو ، حتى في أمريكا.

واستطرد المسؤول الإيراني: "نمتلك اليوم جميع التقنيات المعقدة في مجال الصناعات الدفاعية، لذلك بإمكاننا تذليل جميع الصعوبات القائمة في المجالات الاخرى التي هي اقل تعقيد بكثير كالصناعة والزراعة.