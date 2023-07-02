زاخاروفا معلقة على أحداث فرنسا: التسامح المزعوم ينهار أمام أعيننا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت زاخاروفا، أن نقابات العاملين في الشرطة الفرنسية- Police Nationale و Unsa Police أفادت في بيان لها: "في مواجهة هذه الجحافل المتوحشة، لم يعد يكفي طلب الهدوء، يجب أن نقوم بتحقيقه بالقوة. زملائنا، مثل معظم المواطنين شبعوا حتى الثمالة من المعاناة التي تقوم هذه الاقليات العدوانية بفرضها".

وقالت زاخاروفا في تعليقها: "هذا كل ما في الأمر. لقد انكشف كل شيء. التسامح المزعوم ينهار أمام أعيننا. تستعرض الليبرالية وتبدي تناقضات لا تتوافق مع الحياة".

وأضافت زاخاروفا: "يجب على وزارة الخارجية الفرنسية ببساطة، أن تأخذ جميع الميمات التي وجهتها سابقا إلى روسيا والصين وإيران، وقراءتها على نفسها. فرصة سعيدة!".

المصدر: روسيا اليوم

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