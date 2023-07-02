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٠٢‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:٤٢ م

الأسبوع الثقافي الإيراني يبدا اعماله في روسيا الثلاثاء القادم

الأسبوع الثقافي الإيراني يبدا اعماله في روسيا الثلاثاء القادم

يبدأ الأسبوع الثقافي الإيراني اعماله في روسيا، يوم الثلاثاء القادم (4 يوليو/تموز)، بحضور وزيرا الثقافة الإيراني والروسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان الأسبوع الثقافي الإيراني سيبدا اعماله في روسيا، يوم الثلاثاء القادم (4 يوليو/تموز)، بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني "محمد مهدي اسماعيلي" ونظيره الروسي.

و ستستضيف مدينتا موسكو وسان بطرسبرغ الروسيتان، فعالیات الأسبوع الثقافي الإيراني المقبل.

وتتضمن برامج الأسبوع الثقافي الإيراني باستضافة العاصمة الروسية، أقساما مختلفة ومتنوعة، بما في ذلك : معارض للفنون التقليدية الإيرانية، والسجاد الإيراني، وبرنامج مشتركة لأوركسترا والموسيقى التقليدية الوطنية، مضافا الى عرض الأفلام السينمائية والرسوم المتحركة.

علما ان فعالیات الأسبوع الثقافي الإيراني في روسيا، تستمر حتى التاسع من شهر تموز/يوليو.

/انتهی/

رمز الخبر 1934615

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