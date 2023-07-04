مركز تجاري إيراني سيبدأ عمله في الصين خلال أسبوعين / تستضيف الصين 33٪ من صادرات إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مجيد رضا حريري بخصوص أداء الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالعلاقات التجارية الإيرانية الصينية: ليس لديه إحصائيات رسمية تشير إلى زيادة العلاقات التجارية بين إيران والصين، لكن يمكن القول إن العلاقات الاقتصادية أصبحت سهلة مقارنة بالماضي.

وأضاف: من ناحية أخرى، كانت الصين دائمًا الشريك التجاري الأكبر لصادراتنا، ونحو 33 في المائة من صادراتنا غير النفطية إلى الصين.

وفي إشارة إلى تاريخ العلاقات التجارية بين إيران والصين، قال حريري: في الوقت الحالي، لم تتزايد العلاقات التجارية مع الصين؛ لكن هناك خطط للتقدم وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذا البلد.

مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية للحكومة الثالثة عشرة تقوم على دبلوماسية اقتصادية فاعلة، وأضاف: إن سياسة الحكومة هذه وفرت فرصا جديدة لجميع رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم ومن الممكن لبلدنا أن ينافس معظم الدول .

وفي إشارة إلى المشاكل المتعلقة بالصين في السنوات القليلة الماضية، تابع حريري: إن غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة تواجه مشاكل منها العقوبات الاقتصادية والحجر الصحي الناجم عن مرض كورونا، فيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع الصين.

وأوضح: منذ بداية عام 2023، غيرت الصين سياساتها بشأن الحجر الصحي، وكان أول وفد رسمي ذي مصداقية دخل هذا البلد هو رئيس إيران والوفد المرافق له، وخصصت فرص جديدة في المفاوضات بين إيران والصين.

وصرح رئيس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والصين: في الغرفة المشتركة بين إيران والصين، كان هناك برنامج تحت عنوان المشروع الوطني للتصدير غير النفطي إلى الصين، والذي تم تصميمه في البداية قبل تفشي فيروس كورونا. لكن هذا البرنامج توقف بسبب قضية الحجر الصحي.

وأضاف: إن الشرط الأول لتنفيذ هذا البرنامج كان افتتاح مكتب تمثيلي في الصين. حاليًا، هذا المكتب متاح فعلياً، لكننا ننتظر افتتاح هذا المكتب في حفل اللجنة المشتركة بين البلدين، بالتزامن مع زيارة وزير الاقتصاد الإيراني للصين.

وأوضح حريري أن المركز التجاري الإيراني في الصين سيبدأ العمل خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفا: نأمل في زيادة عدد المراكز التجارية والمعارض الدائمة لبلدنا في الصين إلى ثلاثة على الأقل بحلول نهاية العام.

وتابع القول إن الشركات الكبرى لديها مشاكل أقل في التسويق، وتصدير البضائع، والخدمات اللوجستية، ومناقشات الحماية القانونية والقضائية في الصين، ولديهم القدرة على التصرف بمفردهم فيما يتعلق بالحالات المذكورة. في الواقع، تم تصميم المكاتب التجارية ومراكز المعارض الدائمة بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدنا في الصين.

وأضاف: لقد قمنا أيضًا بإحصاء البضائع التي ربما لم يفكر أحد في تصديرها إلى الصين. لقد دخلنا في مفاوضات مع منتجي ومصدري هذه السلع حتى نتمكن من توفير المزيد من هذه الأنواع من السلع في الصين.

وقال حريري: يمكن للدبلوماسية النشطة أن تطور علاقات تجارية مع الدول الأخرى، ولحسن الحظ، فإننا نشهد حاليًا ثمار هذه الدبلوماسية.

وفي النهاية، قال رئيس إدارة غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة: نأمل أن تشارك غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة في بناء طرق تجارية جديدة وأيضًا في تطوير التجارة واستغلالها مع الصين.

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