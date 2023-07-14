مسؤول : صادرات ايران من الالبان ستبلغ 2.7 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سليماني في الملتقى الثاني لصناعة الالبان: "في الظروف الراهنة نحن نصدر الزبدة، ووفقًا للإحصاءات تم في العام الماضي 500 ألف طن من منتجات الالبان بقيمة 700 مليون دولار، ومع بناء مصفاة الحليب نتوقع ان تصل عائدات النقد الأجنبي الى 2.7 مليار دولار".

هذا وقد أعلنت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، قبل اسابيع، في تقريرها الأخير أن إيران هي أكبر مصدر لمنتجات الألبان في آسيا.

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)، فإن حصة إيران من إجمالي صادرات الألبان في آسيا خلال عام 2022 كانت 17٪ حيث تحولت إلى أكبر مصدر لمنتجات الألبان في آسيا.

ويضيف هذا التقرير انه بلغ إجمالي صادرات الألبان ومنتجاتها لدول القارة الآسيوية خلال العام الماضي 9 ملايين طن، وكان لإيران حصة كبيرة من هذا الرقم.

/انتهى/