رئيس جمهورية طاجيكستان يهنىء إيران على انضمامها رسميا إلى منظمة شنغهاي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحب رئيس جمهورية طاجيكستان "إمام علي رحمان" أثناء تهنئته لإيران بمناسبة انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون بتوقيع بيلاروسيا على مذكرة تفاهم للانضمام إلى هذه المنظمة.

وفي الاجتماع الثالث والعشرين لرؤساء منظمة شنغهاي للتعاون الذي يعقد بشكل افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي تستضيفه الهند في نيودلهي ، رحب رئيس جمهورية طاجيكستان "إمام علي رحمان" أثناء تهنئته لإيران بمناسبة انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون( SCO ) بتوقيع بيلاروسيا على مذكرة تفاهم للانضمام إلى هذه المنظمة.

وفي اشارة الى ان التعاون في هذه المنظمة شاهد ودليل على تلاقي وتقارب الثقافات والحضارات صرح الرئيس الطاجيكي بأنه سوف يتخذ قرارا جديدا بتوسيع عمل هذه المنظمة.

وستقوم منظمة شنغهاي للتعاون باعتبارها واحدة من أكبر المنظمات الإقليمية وأكثرها اكتظاظا بالسكان في العالم، بتقديم الجمهورية الإسلامية الايرانية رسميا كعضو جديد في اجتماعها الذي يعقد اليوم الثلاثاء 4 تموز/يوليو 2023.

ويشار الى ان بيلاروسيا كانت قد تقدمت أيضا بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2022.

ووفقا لخبراء العلاقات الدولية ورؤساء الدول الأعضاء فإن بداية جولة جديدة لمنظمة شنغهاي للتعاون بعضوية دول جديدة من جهة وكذلك توسيع نطاق أنشطتها في المنطقة الأوراسية من جهة اخرى، تدل على شعبية مبادئها ومفاهيمها التي توفر شكلا جديدا للعلاقات الدولية والتي من شأنها أن تؤدي إلى الاستقرار الإقليمي والتنمية في المنطقة.

وبدات قمة المنظمة الحالية اليوم الثلاثاء على شكل مؤتمر عبر الفيديو، ويشارك فيها؛ الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الهند مودي، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس قرغيزستان صدير جباروف، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

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