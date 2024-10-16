وزير الصناعة الايراني يصل إلى إسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني محمد اتابك وصل إلى إسلام آباد مساء أمس الثلاثاء للمشاركة في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون واجراء محادثات مع المسؤولين الباكستانيين.

وسيشارك رئيس الوفد الايراني ويلقي كلمة في الاجتماع الثالث والعشرين لرؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون اليوم الاربعاء.

كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ووزير التجارة الباكستاني جام كمال خان على هامش هذا الحدث الإقليمي الهام.

يذكر ان إيران إلى جانب 9 دول أخرى وهي روسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وبيلاروسيا هي أعضاء دائمة في هذه المنظمة.

وخلال القمة الثالثة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي، تم قبول إيران رسميا وتقديمها باعتبارها العضو الرئيسي التاسع في هذه المنظمة الإقليمية المهمة.

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