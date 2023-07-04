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٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٩:٢٨ م

امير عبد اللهيان يبحث مع مساعد بوتين اتفاقية الترانزيت الثلاثية بين إيران وروسيا وأذربيجان

بحث وزير الخارجية الايرانية خلال لقائه المساعد الخاص للرئيس الروسي اليوم الثلاثاء آخر تطورات مشروع إنشاء خط سكة حديد رشت - أستارا واتفاقية الترانزيت الثلاثية بين إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى إيغور ليفيتين ، المساعد الخاص لرئيس الاتحاد الروسي ، الذي يزور طهران ، اليوم (الثلاثاء) ، مع وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، حسين أميرعبداللهيان في مبنى وزارة الخارجية وعقد معه جولة من المباحثات.

واعتبر أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي بأنها إيجابية ومتميزة.

بدوره هنأ المساعد الخاص للرئيس الروسي جمهورية إيران الإسلامية على عضويتها الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأصبحت جمهورية إيران الإسلامية رسميًا عضوًا دائمًا في منظمة شنغهاي للتعاون اليوم الثلاثاء في القمة الثالثة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون التي عُقدت افتراضيا وترأستها الهند.

وبحث هذا المسؤول الروسي خلال لقائه مع أمير عبد اللهيان ، آخر المستجدات والإجراءات الجاري تنفيذها بشأن إنشاء مشروع سكة حديد رشت - أستارا ، وكذلك اتفاقية الترانزيت الثلاثية بين إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان.

وكان قد التقى إيغور ليفيتين في وقت سابق من اليوم مع علي أكبر أحمديان ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1934686

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