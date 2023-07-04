إحتفالا بعيدالغدير الأغر... إقامة "ضيافة 10 كلم" في 26 محافظة في إيران يوم الجمعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اتخذ عيد الغدير هذا العام في إيران لونًا ونكهة مختلفة، حيث ان الملايين من الشعب في جميع أنحاء البلاد وفي مختلف المحافظات يتحمسون للاحتفال بأحد أكبر الأعياد الإسلامية بأفضل طريقة ممكنة.

عشية عيد الغدير الأغر، يستعد الشعب الإيراني لإقامة "ضيافة 10کم" في 26 محافظة في البلاد، حيث سيشارك الملايين في مسيرة تمتد لـ10 كيلومترات و يحتفلون بهذا العيد العظيم الذي يكون يوم 18 من ذي الحجة من كل عام وذلك ابتهاجا باليوم الذي خطب فيه النبي محمد (ص) خطبة عيَّن فيها الإمام علي بن أبي طالب (عليهما السلام) مولًى للمسلمين من بعده، أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ "غدير خم" سنة 10 هـ.

يذكر إن الغذاء وإطعام المحتاجين وإعداد حزم الرزق وتوزيعها وإقامة المهرجانات الشعبية العفوية وتزيين المدينة وإعادة بناء حدث الغدير سيكون جزء من البرامج المخطط لها خلال هذا اليوم.

انه يقام "ضيافة 10 كم" بمناسبة عيد الغدير لهذا العام في 26 محافظة و 61 مكانا في البلاد بشكل متزامن.

/انتهى/