إيران تقيم الاحتفالات بعيد الغدير الأغر في 26 محافظة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اتخذ عيد الغدير هذا العام لونًا وأجواءً مختلفة في إيران.

حيث انتشرت روح الحماس الكبير والإثارة في جميع أنحاء البلاد للناس للاحتفال بأحد أعظم الأعياد الإسلامية بأفضل طريقة ممكنة في مختلف مقاطعات البلاد.

وذلك من القرى والمدن الأبعد إلى مراكز المحافظات ، يتم تنظيم أنشطة مختلفة للاحتفال بهذه المناسبة.

وسيقام الاحتفال بعيد الغدير هذا العام ،في وقت واحد في 26 محافظة و 61 منطقة في جميع أنحاء إيران كـ "مائدة تمتد لعدة كيلومترات".

ويصادف عيد الغدير الاغر اليوم الذي عين فيه نبي الإسلام محمد صلى الله علية وسلم، امير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) خلفًا له واماما على المسلمين .