اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز تنطلق في باكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلق اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز بخطاب رئيس جمهورية آذربيجان إلهام علييف الیوم الأربعاء في مركز المؤتمرات بالعاصمة آذربيجانية باكو.

ويعقد اجتماع حركة عدم الانحياز الیوم الأربعاء ویستمر حتى غدا الخميس بحضور وزراء الخارجية وممثلي رؤساء الدول الأعضاء تحت عنوان "حركة عدم الانحياز ، متحدة وحازمة في مواجهة التحديات الناشئة" في مركز باكو للمؤتمرات.

ووفقا للبرنامج، سيشارك وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإیرانیة حسین أمیر عبداللهیان في اجتماعات اللجنة الفلسطينية وحركة عدم الانحياز واجتماع مجموعة أصدقاء الميثاق على هامش الاجتماع.

ومن المقرر أن يلتقي أمیر عبداللهیان بعض نظرائه ونواب وزراء الخارجية من دول فلسطين وسوريا وأوزبكستان وأوغندا وتركيا والصومال وبنغلاديش وبوركينا فاسو وإثيوبيا وإندونيسيا وتونس وجنوب إفريقيا والهندکما سیلتقي نظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف علی هامش الاجتماع.

ويعد اجتماع حركة عدم الانحياز أكبر منتدى عالمي بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة ولها أهمية دولية خاصة.

وسيتم في هذا الاجتماع مناقشة وتبادل وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية والدولية.

ویذکر أن حركة عدم الانحياز، هي منظمة دولية تضم 120 عضوا من الدول النامية، تاسست إبان الحرب الباردة، وقامت فكرتها على أساس عدم الانحياز لأي من المعسكرين الغربي، بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، والشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي (سابقا)، وتهدف حاليا إلى إنشاء تيار محايد وغير منحاز للسياسة الدولية للقوى العظمى في العالم.

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