العراق يقترح على إيران التعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال عبد الأمير ربيهاوي، المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في العراق، إنّ "بغداد اقترحت على طهران التعامل بالدينار العراقي بدلاً من الدولار، وذلك لتخفيف ضغوط الخزانة الأميركية على الجانب العراقي".

وأضاف ربيهاوي، في اجتماع الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، أمس الثلاثاء، أنّ "ضغوط الخزانة الأميركية تمنع العراق من استخدام عملته الرسمية لتحويل الأموال إلى إيران"، مما يجبره على استخدام عملة السوق الحرة، والتي تختلف بنسبة 10% عن العملة الرسمية، وتضرّ بالتجار الإيرانيين، وفقاً لموقع "جهان صنعت نيوز".

وأوضح: "العراق اقترح أن تكون جميع تعاملاتنا المالية في العراق بالدينار"، مشيراً إلى أنه "حتى المحلات التركية تشتري وتبيع بالدينار في هذا البلد"، نظراً إلى العقوبات الأميركية، ومعتبراً أنّ "هذه المسألة في صالح إيران".

وتابع ربيهاوي: "بناءً على ذلك، عرضنا على البنك المركزي الإيراني أن يتاجر رجال الأعمال والتجار الإيرانيون بالدينار بدلاً من الدولار". وكشف أنه "تقرر إنشاء 5 مدن صناعية على الحدود الإيرانية العراقية". وكان نائب وزير النفط الإيراني، مجید تشكني، قد أكّد قبل أيام ، أنّ العراق سدد جميع مستحقات الغاز الإيراني رغم وجود صعوبات في تحويل الأموال إلى إيران.

وقال تشكني، وفقاً لما نقتل عنه وكالة "شانا التابعة" لوزارة النفط الإيرانية: "لقد سددت وزارة الكهرباء العراقية كل ديونها المترتبة عليه من تصدير الغاز الإيراني".وأوضح تشكني "لقد سددت وزارة الكهرباء العراقية جميع مطالباتنا المتعلقة بالغاز وهذه الديون الآن صفر، ولكن في بعض الأحيان توجد مشاكل في تحويل الأموال من العراق إلى إيران".

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