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٠٧‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٥:١٢ م

خطيب جمعة طهران: عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي نقطة تحول في الحكومة الثالثة عشرة

خطيب جمعة طهران: عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي نقطة تحول في الحكومة الثالثة عشرة

 اکد خطيب جمعة طهران المؤقت إن توفير قوة شرقية ضد مؤامرات الأعداء سياسة متوازنة و اضاف : إن عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي نقطة تحول في الحكومة الثالثة عشرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الإسلام کاظم صديقي، إن توفير قوة شرقية ضد مؤامرات الأعداء سياسة متوازنة.

و اضاف : إن عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي نقطة تحول في الحكومة الثالثة عشرة.

وأشار حجة الإسلام کاظم صديقي إلى عضوية إيران الدائمة في منظمة شنغهاي في خطبة صلاة الجمعة و قال: تم قبول الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة في منظمة شنغهاي دون الاعتماد على دول أخرى وهذا في سبيل تحقيق المصالح الوطنية وشرف لبلدنا.

كما أشار إلى الهجوم الوحشي للصهاينة على منطقة جنين وأضاف: شاهدنا مقاومة الشعب الفلسطيني والتعلم من شهداء إيران، رأينا أن نتنياهو الذي غارق في مستنقع بلاده قد فشل و سنرى فشله بعد ذلك.

وهنأ حجة الإسلام صديقي بمناسبة عید الغدير و قال:عيد الغدير هو يوم ظهور التقوى والنور والإيمان وسلطة الدين وإدارة التوحيد وربوبية الله في عرض أسلوب الحياة وإظهار الصفات الإلهية في تعيين أمير المؤمنين في الإمامة.

/انتهی/

رمز الخبر 1934747

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