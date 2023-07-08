الرئيس القرغيزي يصف العلاقات بين طهران وبيشكك بالمتنامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف الرئيس القرغيزي، خلال مراسم استقبال وتسلّم اوراق اعتماد السفير فوق العادة الايراني الجديد في بيشكك "غلامحسين يادكاري" : "ان المباحثات السياسية والتعاون الثنائي بين ايران وقرغيزيا ستشهد نموا خلال الفترة المستقبلية.

وفيما تمنى للسفير الايراني الجديد بالنجاح في اداء مهامه الدبلوماسية، صرح جباروف: "ان قرغيزيا ترغب في التعاون مع ايران ولاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية؛ لافتا في هذا السياق الى دور اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، كما اقترح عقد الاجتماع القادم لهذه اللجنة باستضافة بيشكك".

وهنا رئيس جمهورية قرغيزيا بانضمام ايران رسميا الى منظمة شنغهاي للتعاون، واصفا هذا الانجاز بانه يصب في تعزيز اواصر الصداقة بين الدول الاعضاء.

الى ذلك، ثمّن السفير الايراني الجديد في بيشكك موقف قرغيزيا الداعم لجهود التحاق ايران الى منظمة شنغهاي، مؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية لرفع مستوى التعامل مع جمهورية قرغيزيا في اطار هذه المنظمة الاقليمية.

واعتبر "يادكاري" خلال اللقاء مع "جباروف" اليوم، ان اولويات التعاون بين طهران وبيشكك تكمن في مجالات الزراعة والنقل والتكنولوجيا الحديثة والسياحة والتعدين والطاقة ومجالات اقتصادية اخرى.

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